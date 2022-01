BIZAR. Zwartrijden kost De Lijn ZOVEEL geld

De coronacrisis heeft er ook voor gezorgd dat meer mensen zwartrijden bij De Lijn. Dat kost de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij tot 30 miljoen euro per jaar.

De coronacrisis zorgt voor een «significante» stijging van het zwartrijden, vertelt directeur-generaal Ann Schoubs. Reizigers moeten immers achteraan of in het midden opstappen. Daardoor heeft de chauffeur minder zicht op wie betaalt. «Het is precies vanzelfsprekend geworden om niet meer te betalen», klaagt Schoubs aan.

Impact

In landelijke gebieden zou 10 à 15 procent van de reizigers zwartrijden. In stedelijk gebied blijkt uit controles dat dat kan oplopen tot 40 à 50 procent. Schoubs schat de impact op 20 à 30 miljoen euro, en dit op totale opbrengsten van zo’n 200 miljoen euro.