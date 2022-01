Ook niet-studerende jongeren krijgen vanaf 1 februari voordelig jongerentarief bij MIVB

De Brusselse regering heeft donderdag formeel de beslissing genomen om het jongerentarief dat nu al gold voor schoolgaande jeugd in Brussel tussen de 12 en 24 jaar uit te breiden naar niet-studerende jongeren uit dezelfde leeftijdscategorie. Ook zij genieten vanaf 1 februari van het voordeeltarief van 12 euro in plaats van 499 euro voor een jaarabonnement.

De Brusselse regering wil het openbaar vervoer op die manier toegankelijker maken.

«Elke jonge Brusselaar zou zich moeiteloos en zonder al te veel kosten moeten kunnen verplaatsen binnen ons gewest. Ik ben dan ook enorm verheugd dat de Brusselse regering dit nieuw jongerentarief kan aanbieden. Ik hoop dat dit de verplaatsingen van onze jongeren zal vergemakkelijken en dat het onze jongeren zal motiveren om nog meer gebruik te maken van het kwaliteitsvol aanbod van onze diensten», zegt minister-president Rudi Vervoort.

«Jong geleerd is oud gedaan», voegt minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt toe. «Met de MIVB geraak je overal in Brussel. Het geeft de vrijheid en het gemak om de stad in zijn geheel te ontdekken, en niet alleen de wijk waarin je opgroeit. Met dit fors verlaagde tarief zorgen we ervoor dat elke jongere in Brussel van die vrijheid en dat gemak kan proeven.»

Extra capaciteit

Jaarlijks vervoert de MIVB ruim 400 miljoen reizigers. De MIVB is een alternatief voor de wagen en een oplossing voor de filedruk en de slechte luchtkwaliteit. Daarom blijft de Brusselse regering investeren in extra capaciteit op tram, metro en bus, extra comfort, en goedkopere tarieven. Dit jongerentarief is een van de verschillende kortingtarieven die de MIVB aanbiedt, naast kortingen voor senioren, kinderen, mensen met een beperking en mensen met een laag inkomen.

De scholieren- en studentenkorting, die in juli 2021 inging, is een groot succes: vergeleken met 2019 werden 46 procent meer abonnementen verkocht. In 2021 waren dat er 35.812, in 2019 ging het om 24.447 abonnementen. De Brusselse regering verwacht gelijkaardige resultaten bij de niet-studerende jongeren.