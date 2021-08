Biden houdt toespraak over Afghanistan: «Onze missie ging nooit over opbouwen natie»

Onze missie in Afghanistan was nooit bedoeld om een land op te bouwen. Dat heeft president Joe Biden gisterenavond gezegd in een toespraak naar aanleiding van de plotse herovering van Afghanistan door de taliban.

Het doel van de VS was duidelijk: diegenen pakken die de VS hebben aangevallen en ervoor zorgen dat Afghanistan geen basis werd voor al-Qaida om het land opnieuw aan te vallen. «Dat hebben we gedaan», aldus Biden. «Onze missie in Afghanistan ging nooit over het opbouwen van een natie, het creëren van een gecentraliseerd democratisch systeem. Onze enig vitaal nationaal belang in Afghanistan is vandaag nog steeds wat het altijd al is geweest: het voorkomen van een terreuraanslagen op het Amerikaanse grondgebied», zei Biden maandag.

Amerikaanse troepen teruggtrokken

Hij verklaarde ook dat hij nog steeds achter de beslissing staat om de Amerikaanse troepen terug te trekken en een einde te maken aan de Amerikaanse oorlog in Afghanistan. «Ik wil onze troepen niet vragen om eindeloos te vechten in een ander land. Dat is niet wat het Amerikaanse volk wil en dat is niet wat de Amerikaanse troepen verdienen, die zoveel hebben opgeofferd de afgelopen jaren.»

De president zei niet te hebben gedacht dat het allemaal zo snel zou gaan in Afghanistan. Maar dit is te wijten aan het feit dat de Afghaanse leiders het hadden opgegeven en het land waren ontvlucht. «Amerikaanse troepen kunnen en mogen niet vechten in een oorlog die het Afghaanse leger niet wil vechten», zei de bewoner van het Witte Huis.

«We hebben hen elke kans gegeven om hun eigen toekomst uit te stippelen. We kunnen hen de wil niet geven om voor die toekomst te vechten. Er zijn zeer moedige en bekwame Afghaanse special forces en soldaten, maar als Afghanistan er nu niet in slaagt om een echte weerstand te bieden tegenover de taliban, dan is de kans groot dat één jaar, vijf jaar of twintig jaar langer Amerikaanse troepen in het land geen verschil zal maken», aldus de president. Volgens hem zijn het de Afghaanse politieke leiders die hebben opgegeven en het land hebben ontvlucht.

Biden voegde er ook aan toe niet «de vergissingen van het verleden te willen herhalen» en herinnerde eraan dat hij tijdens zijn campagne had beloofd de oorlog in Afghanistan te beëindigen.