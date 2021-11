Bezorgdheid over opkomst wegwerp e-sigaret: «Niet duurzaam en gevaarlijk voor minderjarigen»

Vapebel, de Belgische federatie van vape-retailers en -distributeurs, maakt zich zorgen over de opkomst van wegwerp e-sigaretten in België. Deze soort e-sigaretten blijken makkelijk verkrijgbaar te zijn voor minderjarigen en zijn daarnaast niet duurzaam. «We keuren de verkoop van deze wegwerp e-sigaretten helemaal af», zegt de voorzitter van Vapebel, Felix Rijkers.

De trend komt volgens Vapebel overwaaien uit het buitenland waar de wegwerp e-sigaret in landen zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk massaal over de toonbank gaat. Verschillende soort winkels zoals krantenwinkels bieden de wegwerp e-sigaretten aan, waardoor het makkelijk is voor jongeren om het product in handen te krijgen.

Daarnaast is de wegwerp e-sigaret niet duurzaam. Niet enkel plastic maar ook lithium-ionbatterijen en chemische stoffen worden telkens opnieuw weggegooid.

«We vinden de komst van deze wegwerpproducten uitermate zorgwekkend. De producten die de leden van Vapebel aanbieden zijn bedoeld om mensen te doen stoppen met roken», aldus Rijkers. Hij benadrukt dat vapen ook niet gezond is, maar wel als een minder schadelijk alternatief kan dienen voor een gewone sigaret. De federatie riep haar leden op om de wegwerp e-sigaretten niet te verkopen.