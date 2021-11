België draagt 200 miljoen bij aan strijd tegen ontbossing

Meer dan honderd landen hebben op de klimaatconferentie (COP26) van de Verenigde Naties een akkoord gesloten om de vernietiging van bossen en andere waardevolle ecosystemen ten laatste tegen 2030 te stoppen. Ook België heeft het akkoord ondertekend en investeert de komende jaren 200 miljoen euro in de strijd tegen ontbossing. Dat zei eerste minister Alexander De Croo dinsdag in zijn speech op de klimaattop in Glasgow.

Het bedrag zal worden uitgekeerd over een periode van vijf jaar en komt uit het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Een deel zal worden besteed aan een internationaal programma dat minstens 1,5 miljard dollar wil samenbrengen om bossen, veengronden en koolstofputten in Congo te beschermen.

34 miljoen vierkante meter

De deelnemende landen herbergen 85 procent van het bosareaal in de wereld, dit wil zeggen ongeveer 34 miljoen vierkante kilometer, maakte het Britse voorzitterschap van COP26 bekend. Het gaat onder meer om het boreale woud in Canada, het Amazoneregenwoud in Brazilië en het regenwoud in het Congobekken. Brits premier Boris Johnson noemde bossen «kathedralen van de natuur», die onmisbaar zijn voor het voortbestaan van de mensheid.

België en de hele Europese Unie sloten zich aan bij het akkoord voor de bescherming van de bossen maar ook de landen met de grootste bossen ter wereld, zoals Canada, Rusland, Brazilië, Colombia, Indonesië en ook China, Noorwegen en Congo. Tot 2025 moet ongeveer 12 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 10,3 miljard euro) aan overheidsmiddelen voor het project worden vrijgemaakt. Daarnaast zal er 7,2 miljard dollar (ongeveer 6,2 miljard euro) aan particuliere investeringen worden gedaan.

«Nog tien jaar doorkappen»

Sommige experten hebben de plannen sceptisch onthaald. Een soortgelijk akkoord, de «Verklaring van New York over de bossen» uit 2014, is totaal ondoeltreffend gebleken, zei Simon Lewis, klimaat- en bosbouwewpert aan de Britse openbare omroep BBC.

Greenpeace België waarschuwt dat er ook met het akkoord nog bijna een decennium doorgekapt mag worden. «De afspraak om bosvernietiging te stoppen is bovendien niet bindend», zegt klimaatexperte Carine Thibaut van Greenpeace België vanuit Glasgow. «Daarom voelt de Braziliaanse president Bolsonaro zich zo comfortabel om deze nieuwe deal te tekenen.»

Ondertussen nadert de Amazone zijn kantelpunt en kan het grootste regenwoud op aarde onmogelijk nog jaren ontbossing overleven, aldus Greenpeace België in een persbericht. «Het blijft blablabla als landen als België niet tegelijkertijd hun voetafdruk verkleinen door middel van scherp beleid en wetgeving. Dat betekent dat een EU-Bossenwet ingevoerd moet worden, er geen EU-Mercosurdeal komt en er ingezet dient te worden op het drastisch verminderen van de vlees- en zuivelproductie en consumptie.»