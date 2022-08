Bestelwagen rijdt in op terras in Brussel: meerdere gewonden

In het centrum van Brussel is vrijdagmiddag een bestelwagen ingereden op een terras. Dat bevestigen de Brusselse brandweer en de Brusselse politie. Bij het incident raakten zes personen gewond, maar het gaat slechts om lichte verwondingen. De bestuurder van de bestelwagen heeft na de aanrijding de vlucht genomen.

Het incident vond kort voor 13.00 uur plaats in de Sint-Michielsstraat, een zijstraat van de Nieuwstraat. «Daar is een bestuurder van een bestelwagen ingereden op een terras», zegt Ilse Van de Keere, woordvoerster van de Brusselse politie. «Na de aanrijding is de bestuurder gevlucht aan boord van zijn bestelwagen. Hij wordt momenteel opgespoord.»

Motief onduidelijk

De politie heeft ter plaatse ook een perimeter ingesteld voor het onderzoek. Over de juiste omstandigheden van de aanrijding en de eventuele motieven van de bestuurder bestaat nog geen duidelijkheid.