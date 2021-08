Benjamin Dalle over Eddy Demarez: «Opletten voor samenleving waarin één fout tot einde van loopbaan kan leiden»

Drie weken geleden liet sportjournalist Eddy Demarez zich via het Facebook Live-kanaal van Sporza ongepast uit over de Belgian Cats. Hij wist echter niet dat de microfoon nog aanstond. Zijn denigrerende uitspraken zorgden voor heel wat verontwaardiging. Demarez bood zijn excuses aan en stelde voor om in gesprek te gaan met de Belgian Cats. De VRT zette Demarez intussen op non-actief.

In dialoog gaan

Mediaminister Benjamin Dalle betreurt de uitspraken van de 53-jarige sportcommentator, maar hoopt dat er een constructieve dialoog volgt. «Het spreekt voor zich dat zijn uitspraken te betreuren zijn en dat het echt niet door de beugel kan. Ik heb dat zelf duidelijk aangegeven, en de VRT ook, dat er voor dat soort uitspraken echt geen plaats is. Ik heb van de VRT-directie begrepen dat hij vandaag even niet aan de slag is en dat men nu bekijkt hoe men daar mee zal omgaan. Heel belangrijk daarbij is hoe hij daarover met de Belgian Cats zal kunnen spreken», vertelde hij in het Radio 1-programma ‘De ochtend’.

Tweede kans

De Belgian Cats eisten na de feiten het ontslag van Demarez. Dalle vindt dat - niet met zoveel woorden - een brug te ver. «We zijn geëvolueerd naar een samenleving waar het er heel hard aan toegaat, ook op sociale media. Als men zich bewust is van een fout en vergiffenis vraagt, moeten mensen ook een tweede kans kunnen verdienen. Ik wil me niet uitspreken over dit geval, dat moet de VRT bekijken, maar ik vind dat we moeten opletten voor een samenleving waar één fout al kan leiden tot het einde van je loopbaan», besluit hij.