Ann Wauters over Eddy Demarez: «Hij heeft daar uiteraard spijt van, maar...»

Basketbalster Ann Wauters reageert in een interview op de uitspraken van Sporza-journalist Demarez. «Op dit moment kunnen we dat niet aan, maar daarna zou ik er zeker wel voor openstaan om in gesprek te gaan», klinkt het.

Afgelopen zaterdag liet sportjournalist Eddy Demarez zich via het Facebook Live-kanaal van Sporza ongepast uit over de Belgian Cats. Hij wist echter niet dat de microfoon nog aanstond. Zijn denigrerende uitspraken zorgden voor heel wat verontwaardiging. Demarez bood zijn excuses aan en stelde voor om in gesprek te gaan met de Belgian Cats, maar daar hebben zij (momenteel) geen zin in. De VRT zette Demarez intussen op non-actief.

Heel kwetsend

In het Radio 1-programma ‘De ochtend’ benadrukt Ann Wauters dat zijn uitspraken «heel hard zijn aangekomen». «We zijn daar van aangedaan. Dat was niet de thuiskomst die we verwacht hadden. Die woorden waren heel kwetsend en hebben onze naïviteit weggenomen en ons doen beseffen dat er nog altijd heel veel werk aan de winkel is. Die persoon die die uitspraken deed, heeft daar natuurlijk spijt van en die excuses moesten er komen, maar die kwetsende woorden blijven veel langer hangen», vertelt ze.

Kantelmoment

Wauters betreurt het feit dat er nog steeds op die manier gedacht wordt over de vrouwensport, maar gelooft wel dat dergelijke voorvallen tot een kantelpunt kunnen leiden. «Er was in de groep enorm veel verontwaardiging. Ik kan, als vrouw van 1 meter 95, ook spreken als iemand die niet echt in het plaatje past van het algemeen beeld dat de maatschappij ons oplegt. Sowieso is dat niet makkelijk, en als je dan van die seksistische opmerkingen maakt, laat dat schade achter. Dat mag zeker niet vergeten worden. Dat moet aangekaart worden. Ik denk dat we daarin echt op een kantelmoment staan. Ik geloof echt wel in de toekomst van de vrouwensport, dat daar nog zoveel marge in zit en dat we daar met een ander licht op moeten schijnen. Dat blijkt nu nog eens. Ook in sportredacties moet daar een verandering in komen. Zo’n voorval kan daarbij een constructief iets betekenen», klinkt het.

Geen alleenstaand voorval

Hoewel Demarez voorstelde om in gesprek te gaan met de Belgian Cats, gingen ze daar niet op in. Toch kan dat later nog komen. «Op dit moment kunnen we dat niet aan. Er moet tijd over gaan zodat het kan helen. Maar daarna zou ik er zeker wel voor openstaan om in gesprek te gaan. Ik denk dat er een mentaliteitsverandering moet komen. We horen dat dit geen alleenstaand voorval is, dat sommige mensen misschien denken van ‘oef, gelukkig stond die microfoon ook bij mij niet open’. Dat is de grote verandering natuurlijk. Zo’n praat past nergens thuis, zelfs niet op café», luidt het.

Werk aan de winkel

De Basketbalster stoort zich vooral aan de uitspraken over fysieke kenmerken. «Als ik vanuit de lesbische gemeenschap spreek, hebben we dergelijke uitspraken wel allemaal al eens gehoord. Dat raakt mij persoonlijk niet meer tot op het bot, maar ik kan mij inbeelden dat jongeren het daar misschien veel moeilijker mee hebben. Maar als je het over fysieke kenmerken hebt, dat gaat er gewoon volledig over. Dat moet echt veranderen. Als je in de vrouwensporten te mannelijk bent, word je erop afgerekend. We moeten blijkbaar altijd passen in één beeld. Dat is gewoon fout en misschien een beetje naïef van ons om te denken dat die hokjes al voorbij waren. Er is duidelijk nog veel werk aan de winkel», besluit ze.