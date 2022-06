IN BEELD. Meer dan 400 standbeelden en sarcofagen ontdekt in Egypte

Egypte heeft maandag de ontdekking onthuld van 250 sarcofagen en 150 bronzen beelden in de necropolis Saqqara ten zuiden van Cairo. Het is de laatste van een reeks baanbrekende ontdekkingen in de regio.

De site van Saqqara, iets meer dan 15 kilometer ten zuiden van de beroemde piramiden op het plateau van Gizeh, staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO en is bekend om de beroemde trappenpiramide van farao Djoser. Dit monument, dat rond 2700 v. Chr. werd gebouwd door de architect Imhotep, wordt beschouwd als een van de oudste ter wereld.

AFP / K. Desouki

Van de 150 standbeelden die nu zijn ontdekt, is er een van de architect, die ook vizier en arts was. Imhotep, die vergoddelijkt werd, bracht een revolutie teweeg in de architectuur in de antieke wereld, zei Mostafa Waziri, directeur van de Hoge Raad voor Egyptische Oudheden maandag aan verslaggevers.

AFP / K. Desouki

«Het vinden van de graftombe van Imhotep» is dan ook een van de belangrijkste doelstellingen van de archeologische missie, die al vier seizoenen opgravingen verricht op de site, voegde Waziri er aan toe.

Mummies en papyrus

Naast het beeld van Imhotep, zijn andere bronzen beelden van de goden van het Egyptische pantheon opgegraven, «Osiris, Isis, Hathor, Amun-Min, Nefertum en Anubis», aldus het Ministerie van Toerisme en Oudheden in een verklaring.

Xinhua / S. Xiankai

En er werden ook «250 houten sarcofagen met mummies» uit de vijfde eeuw voor Christus ontdekt, aldus nog Waziri. In een daarvan vonden de archeologen een «intacte» en «verzegelde» papyrusrol, die onmiddellijk werd overgebracht naar het laboratorium van het Egyptisch Museum op het Tahrirplein in Caïro voor restauratie en analyse. De papyrus is naar schatting negen meter lang en bevat waarschijnlijk hoofdstukken uit het Boek der Doden, aldus de directeur.

Xinhua / A. Gomaa

Schattencollectie

Nog volgens Waziri worden de sarcofagen overgebracht naar het nieuwe ‘Groot Egyptisch Museum’ bij het plateau van Gizeh, dat de Egyptische autoriteiten dit jaar hopen in te huldigen na aanzienlijke vertragingen.

AFP / K. Desouki

In januari 2021 onthulde Egypte al een hele reeks nieuwe archeologische «schatten» in Saqqara, waaronder een vijftigtal sarcofagen uit het Nieuwe Rijk van meer dan 3.000 jaar oud.

Caïro rekent op deze nieuwe ontdekkingen om het toerisme, dat zwaar getroffen is door de coronapandemie, nieuw leven in te blazen. De sector, die werk biedt aan twee miljoen mensen en meer dan 10% van het bbp genereert, staat sinds de Arabische lente in 2011 op een laag pitje.