Doei winterdip: vijf zonnige bestemmingen waar je in minder dan vijf uur naar toe vliegt

Naar de hammam in Marrakesh

Staat Marokko ook zo hoog op jouw reislijstje? Niet gek: het Noord-Afrikaanse land heeft kilometers lange zandstranden, prachtige riads en bijzondere steden. Binnen 4 uur land je in Marrakech, waar de kleurrijke markten en smalle straatjes je om de oren vliegen. Zoek een van de heerlijke hammams op, verwen jezelf met een massage of maak een dagtrip naar de magische Saharawoestijn. Een lokale couscous mag ook zeker niet ontbreken tijdens deze zonvakantie.

Gemiddelde temperatuur in de wintermaanden: 21 graden

Leer surfen in Tenerife

Stap in het vliegtuig en arriveer na 4,5 uur op het prachtige Tenerife, één van de Canarische eilanden. Hoewel dit Vulkanische eiland dichtbij Marokko ligt, hoort het bij Spanje en kun je misschien dus wel uit de voeten met wat woordjes Spaans. Met een oneindige keuze aan bounty- en lavastranden voelt de zeeliefhebber zich hier meteen thuis. Neem een lesje surfen in Las Américas of geniet simpelweg van je boek tijdens deze heerlijke zonvakantie.

Gemiddelde temperatuur in de wintermaanden: 20 graden

Zeilen in Cyprus

Altijd al willen zeilen op een heldere, rustige zee? Dan is Cyprus echt iets voor jou. Binnen ongeveer 4 uur vlieg je naar de hoofdstad Lanarca, waar er in de haven plaats is voor maar liefst 450 boten. Leuk feitje: veel mensen wonen op een boot tijdens de zachte winters in Cyprus. Spring vanaf je gehuurde bootje het water in en ontdek het rijke leven in de zee tussen de rotsachtige aardlagen.

Gemiddelde temperatuur tijdens de wintermaanden: 18 graden

Ontdek de verborgen stranden van Fuerteventura

Zo’n honderd kilometer voor de kust van Noord-Afrika vind je Fuerteventura: een ideaal eiland voor liefhebbers van een actieve zonvakantie. Kiters en surfers kunnen hun hart ophalen bij het winderige eiland, met prachtige stranden om te surfen. Maar ook liefhebbers van bossen en geitenkaas, want dat wordt hier volop geproduceerd, zijn hier aan het goede adres. Al binnen 4,5 uur land je op het eiland van ‘de eeuwige lente’.

Gemiddelde temperatuur tijdens de wintermaanden: 21 graden

Snorkelen in Egypte

Wist je dat Egyptenaren meer dan 1000 goden aanbaden? Je zult het land vast wel kennen van de mummies en farao’s, maar het is ook het land waar de vreugde van het leven graag gevierd wordt. Dat doet de bevolking daar heel graag met bordspelletjes! Leuk om te weten als je een gesprek probeert aan te knopen met een local. Het heerlijke klimaat, interessante erfgoed en de prachtige stranden brengen veel toeristen naar Egypte, waar je binnen 5 uur naartoe vliegt. Neem een duik in de Rode Zee en snorkel erop los in één van de duikbestemmingen van de wereld.

Gemiddelde temperatuur tijdens de wintermaanden: 21 graden