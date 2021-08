Bang voor bloedklonters? Volgens studie laat je je daarom beter vaccineren

Het risico op het ontwikkelen van bloedklonters is veel lager na vaccinatie tegen COVID-19 dan bij het oplopen van deze ziekte. Dat blijkt uit tot nog toe de grootste studie naar de bijwerkingen van het vaccin. De Britse studie, gepubliceerd in het British Medical Journal (BMJ), vergeleek de medische gegevens van 29 miljoen mensen die hun eerste dosis Pfizer-BioNtech of Oxford-AstraZeneca kregen tussen december 2020 en april 2021 met die van bijna 2 miljoen positief geteste mensen voor coronavirus.