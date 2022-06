Apenpokkenvirus muteert sneller dan gedacht

Het virus dat de huidige wereldwijde uitbraak van de apenpokken veroorzaakt, vertoont verrassend veel mutaties in vergelijking met eerdere apenpokkenvirussen. Dat blijkt uit een Portugese studie die in Nature Medicine verscheen.

In vergelijking met verwante virussen uit 2018 en 2019 vertoont het huidige apenpokkenvirus zowat 50 mutaties. Dat is ongeveer zes tot twaalf keer meer dan verwacht, wat zou kunnen wijzen op een versnelde evolutie. «Onze gegevens onthullen extra aanwijzingen van de huidige virale evolutie en de mogelijke aanpassing aan de mens», klinkt het in de studie die werd uitgevoerd door het Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) uit Lissabon.

Virus past zich snel aan

De onderzoekers vermoeden dat menselijke enzymen mee verantwoordelijk zijn voor de huidige mutaties. Wel vonden ze geen bewijzen om te stellen dat de mutaties de huidige uitbraak konden verklaren. Tot nog toe waren experts uitgegaan van een eerder trage evolutie van het virus in vergelijking met bijvoorbeeld het coronavirus.

Wereldwijd werden er intussen bijna 5.000 gevallen van apenpokken vastgesteld. Het virus is al in een veertigtal landen vastgesteld waar het virus tot in mei quasi niet voorkwam. Volgens de Amerikaanse gezondheidsautoriteit CDC zijn er 3.308 gevallen geregistreerd. Uit cijfers van de WHO zijn er nog eens 1.600 besmettingen in acht Afrikaanse landen die al jarenlang dergelijke uitbraken kennen.