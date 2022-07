Antwerpen neemt maatregelen tegen deelsteps: voortaan ‘no-go’ en ‘slow-speed’ zones

In Antwerpen moeten gebruikers van deelsteps voortaan rekening houden met zones waar ze niet mogen komen (no-gozones) of slechts aan verlaagde snelheid (slow-speedzones). De deelstepaanbieders dwingen de regel op vraag van de stad op een technologische manier af, door middel van gps-signalen.

No-gozones zijn gebieden waarin deelsteps dus helemaal niet gewenst zijn. Het gaat bijvoorbeeld om autotunnels, begraafplaatsen en het stationsgebouw van Antwerpen-Centraal. Deelsteps vallen er, na een waarschuwing, langzaamaan stil. Slow-speedzones verwelkomen deelsteps nog wel, maar de rijtuigen verlagen er automatisch hun snelheid tussen 11 en 19 uur. Dat gebeurt om veiligheidsredenen, in drukke gebieden of voetgangerszones zoals de Meir en de Grote Markt.

Hinder

Er zijn voortaan ook no-parkzones in Antwerpen waar je wel met een deelstep in kan, maar hem niet mag achterlaten. Ook dat wordt technologisch afgedwongen: als je je deelstep er parkeert, kan je niet uitloggen uit je sessie en blijf je dus betalen tot je buiten de zone bent.

Met de nieuwe regelgeving en technologie wil de stad komaf maken met hinderlijk gebruik of parkeren van deelsteps in bepaalde gebieden. Gewone, particuliere steps vertragen of stoppen voor alle duidelijkheid niet in de zones in kwestie.