Brussel neemt bijkomende maatregelen voor e-steps

«Elektrische steps zijn een handige manier om je te verplaatsen, zolang ze voetgangers en personen met een beperkte mobiliteit niet hinderen», zegt Brussels Minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). «Dat is nu te vaak wél het geval. Op een paar jaar tijd zijn er duizenden van die deelsteps in onze straten verschenen.»

Ongevallen in stijgende lijn

Brussel Mobiliteit heeft aan de aanbieders van deelsteps gevraagd om de maximumsnelheid van de e-steps in de voetgangerszone in het stadscentrum en de semi-voetgangerszone op de Elsensesteenweg tussen de Waversesteenweg en het Fernand Cocqplein automatisch te beperken tot 8 km/u.

Op alle andere plaatsen in het gewest is de snelheid van de deelsteps beperkt tot 20 km/u. «Een maatregel die ook bedoeld is om de steppers zelf te beschermen», luidt het. We stellen in Brussel namelijk vast dat het aantal ongevallen waarbij een elektrische step betrokken is aanzienlijk is gestegen.» In de eerste jaar helft van 2021 waren er 36 ongevallen met e-steps, dit jaar al 122. Dat is een stijging met maar liefst 230 procent.

Er komen ook aangepaste parkeerzones en verboden zones met specifieke signalisatie. Als er geen borden staan, is parkeren op het voetpad toegestaan, mits het voetgangers en andere weggebruikers niet hindert.