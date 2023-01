Amerikaanse scholen dagen sociale media voor de rechter voor het schaden van de mentale gezondheid jongeren

De klacht telt 91 pagina’s en roept Big Tech ter verantwoording voor de verslechterde mentale gezondheid van jongeren. Ze spreken over een toename aan angststoornissen, depressie, eetstoornissen en cyberpesten. «De verdediging heeft met succes de kwetsbare hersenen van jongeren uitgebuit en tientallen miljoenen studenten over het hele land meegesleept in eindeloze loops van buitensporig gebruik en misbruik van socialemediaplatformen», klinkt het. «Erger nog, de content die de verdediging cureert en richt naar jongeren is vaak schadelijk.»

De gevolgen daarvan resulteren volgens het schooldistrict van Seattle niet alleen tot mentale problemen, maar ook tot extra kosten in het onderwijs, zoals het aannemen van extra psychologen en het ontwikkelen van curricula over het gebruik van sociale media.

«Winst over mensen»

Socialemediabedrijven komen geregeld in opspraak in verband met hun beleid naar jongeren toe. In 2021 onthulde klokkenluider Frances Haugen op basis van interne rapporten dat Facebook er zich bewust van was dat Instagram een negatief effect had op het zelfbeeld van jongeren en eetstoornissen en zelfdodingsgedachten erger maakte, maar geen stappen ondernam. In een interview met CBS zei Haugen dat er voortdurend conflicten zijn tussen «wat goed is voor het publiek» en «wat goed is voor Facebook»: «Facebook koos steeds opnieuw voor hun eigen belangen, zoals meer geld verdienen», besloot Haugen.

Meta (het moederbedrijf van onder meer Instagram en Facebook), Google, Snapchat en TikTok hebben nog niet gereageerd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.