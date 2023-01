DIT misdrijf leidt niet langer tot celstraf

Wie de koning of leden van het koningshuis beledigt, riskeert daarvoor niet langer een gevangenisstraf. In het nieuwe strafwetboek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt majesteitsschennis immers niet langer in haar huidige vorm opgenomen. Dat is echter geen vrijgeleide om de koning zomaar gratuit te beledigen. De vorst krijgt dezelfde bescherming tegen smaad als eender welke andere persoon.