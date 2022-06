Amerikaanse aanklagers eisen 30 tot 55 jaar celstraf voor Ghislaine Maxwell

AFP PHOTO / US District Court for the Southern District of New York

In een document dat de aanklagers bij een federale rechtbank van New York indienden, schreven ze dat het gedrag van de zestigjarige Maxwell «monsterachtig» was.

Uitspraak volgende week

Advocaten van Maxwell probeerden eerder dit jaar vruchteloos nog een nieuw proces te laten starten, omdat een van de juryleden volgens hen misleidende antwoorden had gegeven tijdens de selectie van de jury. De verdediging pleitte voor de rechtbank van Manhattan dat zij niet meer dan vijf jaar in de cel moet zitten en niet moet opdraaien voor de misdaden van Epstein.

De multimiljonair pleegde in 2019 zelfmoord toen hij in de gevangenis in een misbruikzaak tegen hem aan het afwachten was.

De rechter doet dinsdag uitspraak. Hoewel de dochter van de beroemde uitgever Robert Maxwell om mildheid heeft verzocht, geldt het als onwaarschijnlijk dat zij met een straf onder de tien jaar zal wegkomen.