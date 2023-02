Aardbeving Turkije en Syrië: dodentol loopt op tot ruim 1.600

In Turkije loopt de voorlopige balans na de zware aardbeving op tot 912 doden. Dat meldt de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Er vielen ook minstens 5.385 gewonden. In het noorden van Syrië zijn al 783 doden en 2.280 gewonden geteldin de regio. Dat blijkt uit een voorlopige balans van het Syrische ministerie van Volksgezondheid en van reddingsdiensten in het rebellengebied.