Meer dan 313 doden in Turkije en Syrië na zware aardbeving

Bij een zware aardbeving met een kracht van 7,8 bij de stad Gaziantep in het zuiden van Turkije zijn in de nacht van zondag op maandag minstens 313 doden gevallen. In Turkije zijn zeker 76 mensen omgekomen, heeft het staatspersbureau Anadolu maandag gemeld, onder verwijzing naar de overheidsdient voor rampenbestrijding (AFAD). Zeker 440 mensen raakten gewond. Ook in Syrië zijn ruim 237 mensen omgekomen, heeft de staatstelevisie bekendgemaakt op basis van informatie van het ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het Amerikaanse aardbevingsobservatorium USGS vond de aardbeving plaats om 4.17 uur plaatselijke tijd (2.17 uur Belgsiche tijd), op een diepte van ongeveer 18 kilometer. Het epicentrum lag in het district Pazarcik in de zuidoostelijke provincie Kahramanmaras, in vogelvlucht zo’n 60 km van de Syrische grens. De schokken werden echter ook gevoeld in de buurlanden, met name in Syrië.

Instortingen

De omvang van de ramp is niet te overzien. Volgens officiële berichten zijn ten minste negen provincies in het zuidoosten van Turkije getroffen, waaronder Kahramanmaras en Diyarbakir, op meer dan 300 kilometer afstand van elkaar. Talloze huizen zijn ingestort. Alleen al in de provincie Malatya zijn 140 gebouwen ingestort, meldde CNN Türk.

Beelden tonen reddingswerkers die mensen vanonder het puin proberen te halen. Minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu zei dat reddingsteams uit het hele land bijeen zijn gebracht en dat om internationale bijstand is verzocht. Er zijn meer dan 22 naschokken gemeten.

In Syrië zei een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid volgensde staatteleviesie dat 237 mensen zijn omgekomen en meer dan 200 gewond zijn geraakt en dat de dodentol zou kunnen oplopen.