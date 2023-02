168 Vlaamse ondernemers krijgen Green Key-label voor duurzaamheid

168 Vlaamse ondernemingen mogen dit jaar het Green Key-label dragen, een internationaal duurzaamheidslabel voor logies, evenementenlocaties, attracties en restaurants. Dat is maandagavond bekendgemaakt in het Blue Point-congrescentrum in Berchem. 24 van de locaties op de lijst zijn nieuw.

Green Key is wereldwijd een initiatief van de ngo Foundation For Environmental Education (FEE). In Vlaanderen coördineert de organisatie GoodPlanet het project, met de steun van Toerisme Vlaanderen. Dat er dit jaar meer locaties een label kunnen krijgen, is volgens de initiatiefnemers mede dankzij financiële steun van een aantal lokale besturen.

Milieu-impact beperken

Wie een Green Key behaalt, engageert zich om inspanningen te leveren op het vlak van onder meer water- en energieverbruik, afvalpreventie en -sortering, het sensibiliseren van gasten om hun milieu-impact tijdens hun verblijf te beperken, groenonderhoud, en duurzame voeding en mobiliteit. Een volledige lijst van de ondernemingen vind je op de website.