De renovatiewet van 2023: wat je moet weten

Al gehoord van de renovatieplicht die sinds 2023 van kracht is? Als je een woning koopt of huurt, ben je verplicht een aantal zaken te renoveren. Het grote idee achter de renovatieplicht? De klimaatdoelstellingen halen en energiezuinig wonen de standaard te maken. Een ambitieus plan van de overheid, waar je als eigenaar nu dus serieus rekening mee moet houden. Lees snel verder en kom er alles over te weten!

Betere isolatie & andere maatregelen die belangrijk zijn

Rekening houden met de renovatieplicht betekent dat je meer energie bespaart, omdat er onder andere meer energie-efficiënte apparaten worden geïnstalleerd en er meer isolatie wordt toegevoegd. Als je een woning koopt, kan je bijvoorbeeld eerst de keuken renoveren en volledig volgens de normen opknappen, want alle beetjes helpen. Je kan de oude apparaten vervangen door energiezuinige exemplaren. Maar ook aan het grotere werk is geen ontkomen aan. Om aan de renovatieplicht te voldoen, kunnen woningeigenaren bijvoorbeeld het volgende doen: isolatie van vloer, muren en dak; goede ventilatie voorzien; installatie van een energiezuinig cv-systeem; vervangen van oude ramen en deuren door energiezuinige exemplaren; zonnepanelen installeren en een warmtepomp plaatsen.

Wat gaat me dat kosten?

Het goede nieuws is dat je niet alles in één keer hoeft te renoveren. Je kunt de renovaties uitstellen tot je de tijd en het geld hebt. Als je het renoveren uitstelt, moet je wel weten dat je elk jaar toch best een deel kan aanpakken, zodat je na vijf jaar na aankoop volledig voldoet aan de renovatieplicht. Daarna is het tijd om te investeren in een mooie cottage keuken of een luxueuze badkamer. Pak je de zaak andersom aan? Dan loop je het risico dat je renovatiebudget de kosten van de verplichtingen niet kan dekken. Een renovatiebedrijf kan je advies geven over de beste duurzame materialen en over isolatie en kan het kostenplaatje voor je maken. Wat het uiteindelijk in zijn totaliteit moet kosten, hangt van de beginstaat van je woning af.

Zelf doen of uitbesteden?

De renovatieplicht is van kracht in 2023 en het is de moeite waard om er nu alvast rekening mee te houden. Want je kunt de renovaties uitstellen tot je de tijd en het geld hebt, maar je moet je er uiteindelijk toch aan houden. Iedereen gelijk voor de wet. Denk je de klus binnen de vooropgestelde termijnen niet alleen te kunnen klaren, doe dan beroep op een professioneel renovatiebedrijf.