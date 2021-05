Sekteleider ‘Mother God’ dood en gemummificeerd aangetroffen

In de Verenigde Staten werd een gemummificeerd lichaam ontdekt, versierd met kerstverlichting en glitter. Het lijk werd ondertussen geïdentificeerd als Amy Carlson, ook wel bekend als de leider van de ‘Love Has Won’-cult.

Sekteleider Amy Carlson, door haar volgers gekend als ‘Mother God’, werd “dood en gemummificeerd” aangetroffen in een caravan in Colorado (Verenigde Staten). Haar lichaam was in een staat van ontbinding en versierd met kerstverlichting en glitter. Haar volgelingen zouden haar lijk aanbeden hebben als een heilig artefact.

‘Love Has Won’

Het Saguache County Sheriff Office ontdekte het lichaam op 28 april. Toen was het nog niet zeker of het lijk, dat in staat van verval verkeerde, wel degelijk het stoffelijk overschot van Amy Carlson was. De politie werd gecontacteerd door voormalig sektelid Miguel Lamboy. Lamboy vertelde dat hij het lichaam had gezien en dat de groepsleden zijn kind gegijzeld hielden. Zeven van de sekteleden werden na de ontdekking gearresteerd. De redenen voor de arrestaties varieerden van misbruik van een lijk tot kindermishandeling.

‘Love Has Won’ postte regelmatig filmpjes op sociale media waarin Carlson verschillende New Age-overtuigingen omarmde en twijfel zaaide over de gevestigde wetenschap. De overtuigingen van de sekte waren vloeiend en bevatten elementen van zowel de reguliere Abrahamitische religies als New Age spiritualisme.

Moeder God

Carlson, die zichzelf ‘Moeder God’ noemde, verwierf bekendheid door haar YouTube video’s. Amy Carlson beweerde in haar video’s dat ze 534 reïncarnaties had voltooid en 19 miljard jaar oud was. Eerdere incarnaties waren onder meer Jezus Christus, Jeanne d’Arc, Cleopatra en Marilyn Monroe. Haar gelovigen beweren ook dat ze de dochter van Donald Trump is.

Op het einde van haar leven had Carlson een zwaar alcoholprobleem waardoor ze agressief werd. In verschillende video’s kan je ‘Moeder God’ zien roepen tegen haar groepsleden. Daarnaast getuigden verschillende ex-leden over de barre omstandigheden en de lange werkuren waarin ze “niet mochten neerzitten”.

Drie weken voor haar overlijden, verscheen een laatste foto van Carlson waarin ze duidelijk ziek was. De oorzaak van haar dood is echter nog niet bekend.