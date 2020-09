BIZAR. Duitse sekteleider veroordeeld voor moord op ‘bezeten’ kind

Een 73-jarige Duitse religieuze sekteleider is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor de moord op een vierjarige jongen. De veroordeling komt er dertig jaar nadat ze hem in een zak had vastgebonden, waardoor hij stikte en stierf in een badkamer.

De vierjarige Jan H. stierf in 1988. De vrouw bond de jongen vast in een jutezak, waarop hij stikte in zijn braaksel. De zaak werd aanvankelijk als een ongeval beschouwd, maar heropende in 2015.

Goddelijk

“U beschouwt uzelf als goddelijk”, zei voorzitter van de rechtbank Peter Grassmueck tegen de vrouw, die het middelpunt vormde van een persoonlijkheidscultus. De naam van de vrouw werd niet gegeven omwille van de strikte privacywetten in Duitsland. “Een kind behoort de ouders niet toe. De oude man bepaalt wanneer een kind moet worden weggenomen”, is wat de vrouw volgens Grassmueck in haar dagboek schreef. De “oude man” is God, zei hij.

Bezeten door het kwaad

De vrouw beschreef de jongen als “bezeten door het kwaad” en de wedergeboorte van Hitler. Op het moment van zijn overlijden in augustus 1988 was hij een storend element geworden in het huishouden dat werd gedomineerd door de verdachte, zei Grassmueck in het vonnis voorgelezen aan de rechtbank. “Zijn dood werd niet alleen geaccepteerd, maar naar onze mening ook gewenst”, zei hij. De ouders van het kind moesten werken om de groep economisch te onderhouden. De 73-jarige zorgde voor de jongen en hield toezicht op de kinderen van andere leden van de groep. “Toezicht, laten we zeggen indoctrinatie, was haar taak”, zei de rechter.