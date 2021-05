RECEPT. Deze pizza telt slechts 50 calorieën

We houden allemaal van pizza. Niets beter dan een lekker krokant exemplaar vol zongerijpte tomaten en buffelmozzarella op een terrasje in Italië. Al kan een diepvriesexemplaar op vrijdagavond ook smaken. Het enige nadeel? Gezond zijn ze niet bepaald.

Als je let op wat je eet, behoort een pizza dan ook niet tot de opties. Tenzij je een dagje wil cheaten uiteraard – dan mag alles. Maar wat als we je vertelden dat er een recept bestaat voor een pizza die per puntje slechts 50 calorieën bevat? Als je het hele gerecht wil opeten, zijn dat er dus alsnog (een erg correcte) 400, maar je kan er ook voor kiezen om de pizza te delen met je (tafel)partner en aan te vullen met een slaatje.

Het recept is afkomstig van YouTube, meer bepaald van Emma Fontanella, de vrouw achter het YouTube-kanaal Emma’s Goodies. De video werd al bijna 1,3 miljoen keer bekeken en er goed ontvangen, dus het is zeker het proberen waard. Erg Italiaans is de pizza wel niet, zij die zweren bij het Napolitaanse origineel kijken dus beter even weg.

Ingrediënten

Voor het deeg

80 gram bloem

3 koffielepels sodiumbicarbonaat

50 milliliter magere melk

Een snufje zout

Voor het beleg

35 – 50 gram magere geraspte kaas

1 koffielepel geraspte Parmezaan

5 eetlepels ongezoete tomatensaus

Uien, paprika’s, paddenstoelen en andere calorie-arme groenten

Provençaalse kruiden, peper, zout en look

Bereidingswijze