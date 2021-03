Stopt Domino’s echt met ananas op pizza te leggen?

De discussie over het al dan niet leggen van ananas op je pizza laait regelmatig op. Pizzaketen Domino’s wil nu voor eens en altijd de discussie beslechten door vanaf aanstaande maandag geen pizza met ananas meer te verkopen.

“Via onze social mediakanalen kregen we steeds vaker vragen over onze pizza’s met ananas. Smaken en wensen van onze klanten veranderen door de tijd heen. Om daar zo goed mogelijk op in te spelen, passen we ons menu regelmatig aan. Ook als dat betekent dat je soms afscheid moet nemen van een iconische pizza”, zegt Casper Mooyman, Marketing Director van Domino’s in een persbericht.

1 april-grap?

Of het Domino’s menens is met hun voornemen, is niet met zekerheid geweten. De aankondiging komt er namelijk verdacht dicht voor 1 april.

Hoe dan ook, mensen zullen waarschijnlijk tot het einde der tijden discussiëren over het al dan niet leggen van ananas op een pizza hawai.