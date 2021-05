Man is erg teleurgesteld tijdens gender reveal: “Ik hoop dat je dochter dit later niet ziet” (video)

Altijd spannend om te weten te komen of je een meisje of een jongetje gaat krijgen. Deze man hoopte overduidelijk op een jongetje. Als blijkt dat hij een meisje krijgt, spreekt zijn gezicht immers boekdelen.

De man, Matt, deelde zijn reactie op TikTok. In de video zien we hoe zijn vrouw en hij omringd zijn door hun familie in afwachting van de kleur die uit de ballon tevoorschijn zal komen. Het blijkt een meisje te zijn. Uit de beelden leiden we af dat het hun tweede dochtertje is. Iedereen is enthousiast over het resultaat, behalve Matt. Zijn teleurstelling staat op zijn gezicht af te lezen.

Verontwaardiging

De video werd intussen al meer dan 500.000 keer bekeken. De meningen zijn verdeeld. Zo vinden sommigen zijn reactie misplaatst. “Ik hoop dat zijn dochter dit later niet ziet. Hij mag blij zijn dat hij kinderen kan krijgen. Ik vraag me af wat zijn familie zei toen ze stopten met filmen”, en “Zijn dochter gaat later verdrietig zijn als ze deze beelden ziet”, klinkt het onder meer.

Eerlijke reactie

Anderen zien dan weer geen graten in zijn reactie. “Hij is tenminste eerlijk. Elke man wil een jongen als je al een meisje hebt”, “Als ik die dochter zou zijn, dan zou ik dit hilarisch vinden”, en “Het is niet omdat hij teleurgesteld was, dat hij niet van zijn baby gaat houden”, lezen we.