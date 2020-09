Gender reveal gaat pijnlijk mis: “Nu heb je geen sterilisatie meer nodig!” (video)

De bekendmaking van het geslacht van je baby is altijd spannend, maar bij dit koppel ging het heel pijnlijk fout. Vooral voor de vader…

Kristin Cressotti en haar echtgenoot Tom nodigden op 30 augustus hun familie en vrienden uit om het geslacht van hun baby bekend te maken. Ze maakten daarbij gebruik van een poederkanon. Je weet wel: roos is een meisje, blauw een jongen.

Recht in de roos

Het koppel begreep de instructies echter niet goed en hield de koker ondersteboven. Resultaat? Een pijnlijk kruis voor de papa, die kermend van de pijn op de grond gaat liggen. Op de video horen we een van hun vrienden lachen: “Nu heb je geen sterilisatie meer nodig”.

Korte pijn

Gelukkig was de pijn van korte duur. “Tom raakte niet permanent gewond en was na enkele minuten weer de oude. Hij vond het gewoon bizar dat we de kokers blijkbaar toch verkeerd vasthielden”, reageert Kristin in The Sun.