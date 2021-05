Decor uit horrorfilm blijkt gemaakt te zijn van menselijk weefsel (foto)

Het gekrompen hoofd oftewel shrunken head dat werd gebruikt in de film ‘Wise Blood’ blijkt echt te zijn. Het artefact is namelijk “gemaakt van menselijk weefsel”. Het hoofd werd ondertussen teruggestuurd naar Ecuador.

Het gekrompen hoofd dat werd gebruikt in de donkere komedie ‘Wise Blood uit de jaren zeventig’ blijkt echt te zijn en “gemaakt van menselijk weefsel”. Het hoofd, bekend als een tsantsa, is een heilig artefact. Het was in het bezit van Mercer University (Verenigde Staten) sinds 1942, nadat een voormalig lid van de faculteit het in Ecuador vond toen hij in het Amerikaanse leger diende.

Tsantsa

Tsantsas werden gemaakt met de huid van vijanden die tijdens een gevecht omkwamen. De traditie werd vooral toegepast door inheemse groepen in Peru en Ecuador. De hoofden worden verondersteld de geest van het slachtoffer en al hun kennis te bevatten. Zo’n tsantsa wordt dus beschouwd als een bron van persoonlijke kracht voor de eigenaar, omdat het bovennatuurlijke kwaliteiten bezit. Tsantsas waren in de negentiende eeuw erg waardevolle souvenirs.

In de film ‘Wise Blood’ werd het hoofd op een vals lichaampje gezet. Voor de personages van de film was het een voorwerp van aanbidding. De tsantsa, dat in meerdere scènes te zien is, heeft nu zijn weg teruggevonden naar het land van origine, Ecuador.