BIZAR. Op deze unieke horrorlocatie kan je je laten vaccineren

De Roemeense overheid heeft het kasteel van Dracula opengesteld voor vaccinaties. In ‘Bran Castle’, zoals het onderkomen van de bloeddorstige vampier heet, kunnen toeristen zich zonder afspraak laten inenten tot en met 6 juni.

De geschiedenis van Bran Castle diende in het verleden als inspiratie voor het Dracula-verhaal. Het is daardoor een immense trekpleister voor heel wat toeristen en dat is niet onopgemerkt gebleven door de Roemeense overheid. Daarom kan je je daar nu zonder afspraak laten vaccineren voor het coronavirus. De actie loopt tot 6 juni.

Als je je in Bran Castle laat vaccineren, krijg je een certificaat mee waar je geprezen wordt voor je “durf en verantwoordelijkheid”. Ten slotte belooft het bewijsschrift een gratis rondleiding voor de “martelkamer”.

Dracula

Bran Castle wordt geassocieerd met Roemeense prins Vlad Tepes, gekend als the Impaler oftewel de vampier Dracula. Hoewel het kasteel hierdoor bekendheid geniet, heeft prins Vlad Tepes de locatie nooit zelf bezocht. De auteur van het verhaal over de gevaarlijke bloeddrinker, Bram Stoker, zou zich echter op het paleis hebben gebaseerd bij het schrijven van zijn novel ‘Dracula’.