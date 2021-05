Hond verbaast baasjes met clever ontsnappingstrucje: “Briljant” (video)

De Amerikaanse puppy Quinn heeft haar baasjes versteld doen staan door op gewiekste wijze over een hekje te springen.

Het gezin Fetterly heeft sinds kort een nieuw speelkameraadje voor hun éénjarige viervoeter Harley: Quinn, een puppy van slechts drie maanden oud. Hekjes moeten voorkomen dat het koddige duo het hele huis op stelten zet, maar puppy Quinn liet zich daar kennelijk niet door tegenhouden.

Haar baasjes stonden versteld dat Quinn maar bleef opduiken op plekken waar het niet mocht. “Hoe kan ze telkens ontsnappen?”, vroegen ze zich af. Op een dag deed de ondeugende pup haar houdinitrucje uit de doeken.

Zorgen voor later

“Teamwork makes the dream work”, lezen de reacties op het veelbekeken TikTok-filmpje. En dat mag je heel letterlijk nemen: op de video is te zien hoe Quinn Harley gebruikt als opstapje om zo over het hek te kunnen springen. “[Honden zijn] slimmer dan je denkt”, zegt iemand. “Jullie zitten in de problemen”, waarschuwt een andere reactie het gezin Fetterly, “ik vraag me af wat hun volgende samenwerking zal zijn.”