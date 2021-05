Hond gaat voor de eerste keer in carwash. Zijn reactie? “Zielig maar hilarisch” (video)

Sommige honden zijn heel stoer, andere hebben een klein hartje. Boxer Steeler uit het Amerikaanse South Carolina behoort tot die tweede categorie.

In een filmpje zien we hoe hond Steeler rustig op de achterbank zit wanneer de auto de carwash binnenrijdt. Maar op het moment dat de borstels over de wagen schuren, duikt de boxer angstvallig onder het handschoenenkastje. “Steeler, het is oké maatje”, zegt baasje Denise Coward. Tevergeefs, want de hond verschuilt zich liever voor het schouwspel van water en zeep.

“Dit is niet grappig”

Hoewel sommige kijkers het filmpje erg amusant vinden, houden anderen er een andere mening op na. “Waarom zou iemand een hond of een kat mee naar de carwash nemen? De geluiden, borstels en het schuim is angstaanjagend voor hen. Dit is niet grappig”, schrijft iemand. “Zielig maar hilarisch”, klinkt het elders. Een ander geeft een wijze raad: “Als hij het niet leuk vindt, neem hem dan niet opnieuw mee. Hij is doodsbang”.