Amerikaanse staten verzetten zich tegen ‘Instagram Kids’

Mark Zuckerberg, de CEO van het Facebook-imperium, wil een Instagram voor kinderen op de markt brengen. ‘Instagram Kids’ zou toegankelijk zijn voor jongeren tot en met dertien jaar oud. 44 Amerikaanse staten verzetten zich tegen het initiatief. “In het verleden heeft Facebook het welzijn van kinderen niet beschermd”, schrijven de ministers van Justitie in een open brief.

Facebook wil een ‘Instagram Kids’ lanceren. De “kindvriendelijke” sociale media-app zou bedoeld zijn voor kinderen tot en met dertien jaar oud. Mark Zuckerberg, die Instagram kocht in 2012, beweert dat de app meer controle zal geven aan ouders.

In principe kunnen kinderen onder de dertien jaar geen profiel aanmaken op de populaire sociale media-app. Maar hier geraak je snel omheen door te liegen over je leeftijd. Facebook wil dus inspelen op “de realiteit dat kinderen nu al online zijn.”

Ouderlijk toezicht

Zuckerberg belooft dat ‘Instagram Kids’ ouderlijk toezicht zal toelaten en dat de app geen reclame zal aanbieden. Op die manier wilt hij de bezorgde partijen geruststellen.

Maar niet iedereen is even enthousiast over de nieuwe sociale media-ontwikkeling. De ministers van Justitie van 44 Amerikaanse staten doen nu een oproep aan Facebook om niet verder te gaan met het ontwikkelen van de app. “Het gebruik van sociale media kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het welzijn van kinderen, die nog niet in staat zijn om zich te navigeren doorheen de uitdagingen die komen kijken bij een sociale media account”, stellen de ministers van Justitie in een open brief aan Facebook.

Niet eerste “kindvriendelijke” platform

Zuckerberg lanceerde eerder reeds ‘Messenger Kids’. Daar kunnen kinderen enkel chatten met mensen die voordien werden goedgekeurd door de ouders van het kind. Later werd echter ontdekt dat kinderen in groepsgesprekken toch in aanraking konden komen met onbekenden. Ook YouTube creëerde een controversiële versie voor kinderen: ‘YouTube Kids’. Het platform wordt ervan beschuldigd te commercieel en vooral te weinig educatief te zijn.