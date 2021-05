HUH. Zijn Facebook en Instagram binnenkort niet meer gratis?

Moeten we straks gaan betalen om gebruik te maken van Facebook en Instagram? Dreigende berichten die iPhone- en iPad-gebruikers op hun apparaat ontvangen wijzen daar wel op, meldt het AD.

iPhone- en iPad-gebruikers die de nieuwste software-update iOS 14.5 hebben gedownload krijgen vanaf nu een melding waarin te lezen valt dat het verplicht is voor Facebook en Instagram, net als voor andere apps, om toestemming te vragen voor het volgen van gegevens van gebruikers. Dankzij de gegevens kunnen de advertenties verbeterd worden. Door toe te stemmen, zo staat er te lezen, kan Facebook en Instagram “gratis blijven”.

And it begins. @Facebook / @Instagram explore additional scare tactics to combat @Apple iOS14 #ATT privacy changes.



“Help keep Facebook free of charge” pic.twitter.com/mOB9WJpz9A