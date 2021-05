AHA! Daarom heb je last van hoofdpijn vlak voor je maandstonden

Nog voor de tijd van de maand goed en wel is aangebroken, weet je al dat het zover is. Hoe? Wel, je hoofd staat op barsten en door de pijn ben je prikkelbaarder dan een cactus. Hoewel niet iedereen dit herkent, heeft een groot deel van de vrouwen last van premenstruele hoofdpijn. Maar hoe komt dat eigenlijk?

Op zich lijkt het raar dat je maandstonden invloed hebben op je hoofd. De twee zones liggen niet bepaald naast elkaar in je lichaam en bovendien is het vaak aan de vooravond van je regels, niet tijdens je maandstonden zelf, at je hoofd op barsten staat. En daar is een goede reden voor.

Oestrogeen

Je hoofdpijn heeft namelijk alles te maken met de oestrogeenlevels in je lichaam. Net voor je je maandstonden krijgt, duiken die naar omlaag – dat fenomeen wordt ook wel de oestrogeenonttrekking genoemd. Met als gevolg dat je een stuk gevoeliger wordt voor pijn. Sommige vrouwen hebben bij lage oestrogeenwaarden bovendien last van vernauwde bloedvaten, wat hoofdpijn kan veroorzaken. Als je daarnaast ook nog eens onvoldoende drinkt, slecht slaapt of sowieso al gevoelig bent voor migraines, is het plaatje helemaal rond.

Als je komaf wil maken met die vervelende hoofdpijn, is het een goed idee om contact op te nemen met je huisarts en je probleem te bespreken. Verder zorg je er best voor dat je voldoende drinkt – sowieso een goede raad – en slaapt.