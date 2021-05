Vriendin van ‘Temptation’-verleider onverwacht overleden: “Alles staat plots stil voor mij”

Clarissa Bruno, de vriendin van ‘Temptation’-verleider Karim, is plots overleden. Dat deelde Karim mee op Instagram. “Er gaat een stukje leven van mij mee met jou”, klinkt het.

De dochter van de bekende Limburgse ondernemer Giuliano Bruno overleed maandag geheel onverwacht op 25-jarige leeftijd. Haar vriend Karim Leone deed in 2017 mee aan ‘Temptation island’.

Gebroken

Op Instagram deelde hij twee emotionele berichten over het tragische verlies. “Mijn vrouw, mijn beste vriend, mijn alles! Alles staat plots stil voor mij. Ik ben gebroken door jouw liefde en onze band die wij samen hadden. Er gaat een stukje leven van mij mee met jou” en “Mijn liefde, ik ben niet diegene die steeds foto’s moet plaatsen om ons te bewijzen of te showen. Maar ik wil laten zien hoe trots ik ben dat jij bij mij was, hoe mooi onze relatie was! Zo gelukkig en positief dat we waren. Je bent zo speciaal voor mij en vele anderen. See you in heaven, my dear”, klinkt het.