‘Temptation’-Amber reageert op kritiek: “Niet iedereen ziet er elke dag op z’n mooist uit” (foto)

Amber Van Geert, die vorig jaar als verleidster meedeed aan ‘Temptation Island’, heeft uitgehaald naar een volger die commentaar had op haar uiterlijk. “In plaats van elkaar aan te moedigen, halen vrouwen elkaar blijkbaar liever neer”, klinkt het.

Vijf maanden geleden werden Amber en Arda de trotse ouders van hun eerste kindje, Amari Türker. De 23-jarige brunette kwam er onlangs nog voor uit dat ze kampt met een postnatale depressie, al gaat het intussen al een stuk beter met haar.

Wallen door slaaptekort

Ze deelde op Instagram een filmpje over hoe je een krultang gebruikt, maar nadien kreeg ze een niet zo fijne opmerking van een volger. “Oei, je ziet er echt wel niet goed uit!”, klonk het. Amber liet de kritiek niet zomaar passeren. “Dan heb je zulke idioten, ja ik noem dit idioten. In plaats van women empower women gaan we ze liever neerhalen. Niet iedereen ziet er elke dag op z’n mooist uit, en al zeker niet als je een baby van vier maanden hebt. Je hebt dan inderdaad al eens sneller wallen, want je hebt dan vaak slaaptekort”, zucht ze.

Niet uit elkaar

Sommige mensen vroegen zich ook af of Amber en Arda nog wel samen zijn. Ze zien immers weinig posts van hen samen. Ook daar geeft Amber een duidelijk antwoord op. “Dit is de allerlaatste keer dat ik dit zeg: JA, Arda en ik zijn nog samen. Nee, we delen niet veel foto’s op Instagram. Dat wil niet zeggen dat het daarom niet goed zit tussen ons. We zijn allebei druk bezig met ons werk en Amari. We hebben nu misschien minder tijd voor elkaar, maar als we dan tijd hebben, besteden we die niet aan foto’s trekken of stories maken van elkaar. Als je trouwens mijn stories bekijkt, zie je Arda er hier en daar wel tussen”, schrijft ze.