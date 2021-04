‘Temptation’-Amber kampt met postnatale depressie: “Ik moet voor het minste huilen”

Amber Van Geert, die vorig jaar als verleidster meedeed aan ‘Temptation Island’, geeft in een openhartig Instagrambericht mee dat ze lijdt aan een postnatale depressie. “Ik vertel dit niet om medelijden op te wekken, maar omdat ik weet dat er heel wat mama’s hetzelfde voelen en zich ervoor schamen”, klinkt het.

Exact vier maanden geleden beviel Amber van haar eerste kindje, Amari Türker. De papa is Arda, die Amber leerde kennen tijdens ‘Temptation Island’. Ze zijn dolgelukkig met hun zoontje, maar Amber komt ervoor uit dat ze kampt met een postnatale depressie.

Gewichtsverlies

Amber legt uit dat ze door de combinatie van stress en een postnatale depressie haar zwangerschapskilo’s meteen is kwijtgeraakt. Dat geeft de indruk dat ze gezond is, maar dat is niet zo. “Ik krijg veel vragen over hoe het komt dat mijn lichaam zo snel hersteld is van mijn bevalling. Om eerlijk te zijn heb ik niets gedaan om af te vallen, maar mijn lichaam is niet in vorm omdat mijn lichaam niet gezond is momenteel. De reden van mijn gewichtsverlies is stress en een postnatale depressie. Voor het eerst mama worden, is zwaar. Ik vertel dat niet om medelijden op te wekken, maar omdat ik weet dat er heel wat mama’s hetzelfde voelen en zich ervoor schamen. Ik schaamde me er ook voor”, schrijft ze.

Twijfel

Ze vertelt hoe ze voortdurend aan zichzelf twijfelt en amper nog tijd maakt voor zichzelf. “Een postnatale depressie is niet iets om over te zwijgen. Het is een gevecht dat je dag in dag uit probeert aan te gaan. Je bent moe, je hebt geen energie om iets te doen, je zorgt niet voor jezelf, je neemt geen tijd om te eten, slapen, poetsen, in bad te gaan. Je moet voor het minste huilen en je begint aan jezelf te twijfelen over alles: ‘Ben ik een goede mama? Doe ik het wel goed? Waarom slaapt of eet mijn baby niet? Waarom weent hij? Houdt hij wel van mij?’”, klinkt het.

Niet voor schamen

Ze wil met haar bericht andere mama’s een hart onder de riem steken. “Ik wil elke mama die zich zo voelt vertellen dat je niet alleen bent. Je hoeft je er niet voor te schamen. Praat erover. Het is belangrijk om die gevoelens met je partner en familie te delen. Zoek hulp als het je te veel wordt. Doe iets wat je leuk vindt. Zorg voor jezelf. Onthoud dat een gezond en gelukkig leven bij jezelf begint. Raap je moed bijeen en doe dingen voor jezelf, want geluk begint bij jou”, besluit ze.