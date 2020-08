‘Temptation’-Amber choqueert volgers: “Dat is gevaarlijk voor je baby!” (foto)

Amber, die samen is met Arda uit ‘Temptation Island’, deelde een filmpje waarop te zien is dat ze een navelpiercing heeft. Volgens verschillende mensen kan dat gevaarlijk zijn voor de baby, al stelde Amber hen meteen gerust.

De 22-jarige brunette is nu 23 weken zwanger van een jongetje. Op Instagram deelde ze een filmpje waarop ze het gestamp van haar ongeboren kindje liet zien. Heel wat volgers zagen dat ze een navelpiercing heeft en wezen haar erop dat dat niet zonder gevaar voor de baby is.

Piercing kan ontsteken

Amber maakte duidelijk dat haar gynaecoloog op de hoogte is van haar navelpiercing en dat ze – wanneer ze er last van krijgt – de piercing meteen zal uitdoen. “Ik krijg heel veel berichten over mijn navelpiercing. Dat dit niet goed is, dat die eruit moet, dat dit niet mag, dat dit gevaarlijk is. Ik ga maandelijks naar de gynaecoloog en de vroedvrouw. Zij maken een echo op mijn buik en zien dus de piercing. Mocht dat gevaarlijk zijn, dan hadden ze mij dat al lang gezegd. Dit is trouwens een zwangerschapspiercing en ieder lichaam reageert anders op dingen. Ik heb nog geen last of pijn, dus kan ik hem nog inhouden. Mijn gynaecoloog heeft mij aangeraden om hem eruit te halen van zodra ik pijn krijg. Een navelpiercing is niet gevaarlijk voor de baby in mijn buik. Het enige gevaar is dat die kan scheuren (als je last krijgt) waardoor er een ontsteking ontstaat en dat is niet goed. Maar de piercing zelf kan geen kwaad”, klinkt het.