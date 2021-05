Vriend van Julie Vermeire openhartig over hun eerste kus: “Ik durfde het niet!” (video)

Julie Vermeire en haar vriend Laurins hebben in ‘De Cooke & Verhulst Show’ onthuld hoe ze elkaar leerden kennen en hoe hun eerste kus verliep.

Op kerstavond van vorig jaar maakte Julie Vermeire (23) bekend dat ze een relatie heeft met Laurins Dursin (26). Ze leerden elkaar kennen op de set van ‘De Redders’, een nieuwe Play4-reeks waarin ze kustredders spelen. “We hadden allebei apart auditie gedaan en werden gekozen. Bij de testaflevering hebben we elkaar leren kennen en het klikte meteen. We hadden meteen interesse en we bleven praten met elkaar. Daarna zijn we een paar keer op date geweest en daaruit is ons relatie gegroeid”, vertelt Julie.

Verlegen

Het was even wachten op de eerste kus, maar die kwam er dan uiteindelijk toch. “In de auto, denk ik. Ik durfde haar niet kussen. Ik was heel verlegen. En ja, ze gaf geen signalen, dus ik wist niet goed of we gewoon vrienden waren of meer”, herinnert Laurins zich.

Kalmeren

Als koppel samen op de set staan, is iets speciaals. Maar het is zeker niet nefast voor een relatie, zo ervaart Julie. “Ik voel me op mijn gemak bij hem. Ik vind het een boost als ik mij even niet goed voel. Als er bij repetities een stressmomentje is, kan hij mij kalmeren. Ik denk dat het op dat gebied wel een goed ding is”, klinkt het.

Levensgenieters

Jacques Vermeire heeft zijn schoonzoon alvast goedgekeurd. “We hebben altijd een goede babbel. Hij is in veel dingen geïnteresseerd. Hij kan ook veel en we zijn levensgenieters”, luidt het.

‘De Cooke & Verhulst Show’ is van maandag tot donderdag om 21.35u te bekijken op Play4