Julie Vermeire toont dat een buikje normaal is: “Nee, ik ben niet zwanger” (video)

Julie Vermeire, de dochter van Jacques Vermeire, promoot body positivity in een TikTok-video. Ze legt uit dat er niets mis is met een buikje hebben. Integendeel, het is zelfs heel normaal.

De 22-jarige influencer kreeg onlangs heel wat opmerkingen van mensen die dachten dat ze zwanger was omdat ze in een bepaald kleedje een buikje leek te hebben.

Verschillende poses

In een video illustreert ze waarom dat zo leek. “Gisteren kreeg ik vaak de opmerking of ik zwanger was door dit kleedje. En omdat ik mijn buik niet introk. We trekken niet constant onze buik in. Of als we neerzitten ziet het er zo uit. Een buikje hebben is heel normaal! En daarom zijn we niet direct zwanger”, klinkt het terwijl ze verschillende poses aanneemt om haar punt te maken.