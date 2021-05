Netflix lanceert film over katten

Goed nieuws voor kattenliefhebbers: Netflix komt binnenkort met een film over je favoriete viervoeter. De film heet ‘Poeslief: een ode aan de kat’ en gaat over Nederlands bekendste kat Ababtutu. Vanaf zaterdag 5 juni te zien op de streamingsdienst.

Netflix komt met een heuse kattenfilm op de proppen. De hoofdrol in ‘Poeslief: een ode aan de kat’ is weggelegd voor de bekendste kat uit Nederland Ababtutu. In de film neemt de kat je mee in zijn leven als ‘BK-er’: Bekende Kat. Aan die titel komt hij niet zomaar: Abbatutu speelde al eerder mee in de film Wiplala, de serie Dokter Tinus en verschillende reclamespots.

De stem werd ingesproken door de Nederlandse presentatrice Nicolette Kluijver. Het dier deed vorig jaar ook een oproep aan kattenbaasjes om hun leukste filmpjes door te sturen. De beste inzendingen zullen in de film te zien zijn.

‘Poeslief: de ode aan de kat’ kan je vanaf 5 juni bekijken op Netflix.