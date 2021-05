Studio 100 Benelux wil produceren voor Netflix

Entertainmentbedrijf Studio 100 Benelux wil producties maken voor het Amerikaanse streamingplatform Netflix. Dat zegt CEO Anja Van Mensel in het programma ‘Trends Talk’ op Kanaal Z.

Van Mensel had het in Trends Talk over de zware impact van de coronacrisis op Studio 100 en de eventsector. Maar ze blikte ook vooruit, staat op de website van weekblad Trends te lezen.

“Het staat op mijn bucketlist om de musicals ’40-45′ en ‘Red Star Line’ naar het buitenland te brengen”, zegt Van Mensel. “Maar ook om te produceren voor Netflix en – zoals we vroeger met ‘Het huis Anubis’ gedaan hebben – om die merken en verhalen buiten de grenzen van de Benelux te vertellen.”

“Aantal zaken in ontwikkeling”

“Er zijn een aantal zaken in ontwikkeling, sommige op eigen initiatief, sommige op vraag van de grote internationale platformen. We hebben daarmee contact via onze collega’s in Duitsland, die altijd op die manier coproduceren. Ik maak me dus sterk dat we in de komende maanden met een van die zaken zouden kunnen landen”, zegt Van Mensel.

Enkele jaren geleden sloot Netflix al een deal met Studio 100 om bestaande reeksen in andere landen aan te bieden. Nu wil Van Mensel dus specifieke content uitwerken voor internationale streaming.