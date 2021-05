Geen geld om een chique avondjurk te kopen? Bij dit Belgische modehuis kan je ze binnenkort huren

Om onze klimaatvoetafdruk te verkleinen en onze bankrekening gezond te houden, moeten we minder nieuwe kleren kopen. Maar pak jij ook graag uit met een nieuwe outfit? Dan kan huurkledij een oplossing bieden. Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp neemt alvast het voortouw en gaat avondkledij verhuren.

Het Belgische modelabel Essentiel Antwerp wil ons shopgedrag bijsturen door kledij te verhuren. Op die manier willen ze de aankoop van nieuwe kleding afremmen. Steeds gaan shoppen om de nieuwste modetrends in huis te halen is namelijk nefast als je je klimaatvoetafdruk wil aanpakken. En ook je portemonnee haalt opgelucht adem wanneer je ervoor kiest om dat dure jurkje te huren in plaats van te kopen.

‘Roaring Twenties‘

De huurservice van Essentiel Antwerp biedt momenteel twee jurken aan, elk in vier verschillende kleuren: roze, rood, paars en nude. Ze laten zich voor deze kleurrijke collectie inspireren door de ‘roaring twenties’. Die stijl belooft een grote comeback te maken in de periode na corona, wanneer mensen – net zoals in de naoorlogse periode – voor het eerst weer kunnen feestvieren. “Ik kijk er zo hard naar uit om me terug op te maken voor een feest. Ik voel het, we gaan opnieuw naar een fenomenale roaring twenties. Onze collectie is dan ook een en al kleur, happiness en sparkles“, vertelt Inge Onsea, co-founder van Essentiel Antwerp in Fashion United.

Paraderen in zo’n gehuurde jurk hoeft dus ook niet duur te zijn. Om een opvallend stuk vier dagen lang te huren, betaal je slechts 45 euro. De collectie zal te huur zijn op vier Belgische locaties: Antwerpen (Huidevetterstraat), Brussel (Louisalaan), Gent en Leuven. Je kan de service uitproberen vanaf 27 mei tot en met 1 juli.