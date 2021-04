Brad Pitt komt met eigen modecollectie en die is niet wat je ervan verwacht (foto’s)

Wanneer modehuizen samenwerken met Hollywoodsterren leidt dat vaak tot pompeuze resultaten. Glitters, gekke kleurtjes, overdadige silhouetten… Niets lijkt gek genoeg en toch krijgen we er maar geen genoeg van. Maar ook voor zij die een soberder outfit prefereren, is er nu goed nieuws. Brad Pitt heeft namelijk een exclusieve modecollectie gelanceerd.

Pitt is allesbehalve een nieuwkomer in Hollywood. Van zijn jonge verschijning in ‘Thelma and Louise’ tot aan zijn Oscar-winnende rol in ‘Once Upon a Time in Hollywood’, het publiek krijgt maar geen genoeg van hem. Echte fans met een neus voor mode en een flinke bankrekening kunnen nu ook een design van Brad Pitt in huis halen.

Brioni

Voor de modecollectie sloeg Pitt de handen in elkaar met Brioni. Niet bepaald een verrassing, want de acteur is al jarenlang ambassadeur van het merk. Elke keer dat de acteur op de rode loper verschijnt, is dat dus in een creatie van het merk. En hoewel hij lang niet de enige ambassadeur van Brioni is (onder andere Matthew McConaughey, Drake en Will Smith delen die eer), is hij wel de eerste die zelf achter de tekentafel kruipt.

BP Signature

Uit die creatieve samenwerking is uiteindelijk een zevendelige collectie ontstaan, die de naam BP Signature meekreeg. Elk etiket draagt dan ook de paraaf van de acteur. Geïnteresseerden mogen zich verwachten aan sobere, maar kwalitatieve ontwerpen. Zo kan je bijvoorbeeld een sportjasje of een blazer uit katoenfluweel kopen. Het pronkstuk is echter een pak geïnspireerd op dat dat Brad Pitt droeg toen hij zijn Oscar voor ‘Once Upon a Time in Hollywood’ in ontvangst mocht nemen. Prijzen gaan van 550 tot 4.100 euro, dus je moet er wel wat voor over hebben om er even stijlvol uit te zien als Brad Pitt. Acteertalent niet inbegrepen.