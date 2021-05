Overlegcomité: “Versoepelingen mogelijk vanaf 9 juni”

Het Overlegcomité van de verschillende regeringen heeft zonet beslissingen genomen over het ‘Zomerplan’, het stappenplan met mogelijke versoepelingen voor de komende maanden. Er zijn enkele richtdata afgesproken: 9 juni, 1 juli, 13 augustus en 1 september. Onder bepaalde voorwaarden kunnen we vanaf midden augustus ook weer naar festivals gaan.

Vanaf 9 juni:

– De horeca mag mensen ook binnen een hapje en een drankje aanbieden. Net zoals op de terrassen mag je slechts met vier mensen aan tafel zit, tenzij je een groter gezin hebt. De terrassen mogen openblijven tot 23u30 in plaats van 22 uur.

– Wie naar wat cultuur hunkert, kan vanaf 9 juni ook weer z’n hart ophalen, want dan openen kermissen, casino’s, fitnesscentra, bowlings, bioscopen en theaters weer de deuren. De toegang is wel beperkt: binnen 200 mensen, buiten 400.

– Ben je nog niet klaar voor deze sociale shock, en wil je het liefst iets kleiner houden, dan kan dat ook. Vanaf 9 juni mag je thuis vier mensen ontvangen, een getal dat, naarmate de zomer vordert, verder opgetrokken zal worden.

– Telewerkers mogen, onder bepaalde voorwaarden, weer één keer per week naar kantoor.

– Erediensten binnen met 100 mensen binnen en 200 buiten zijn ook weer toegestaan

Vanaf 1 juli:

– Op 1 juli vervallen de beperkingen op het winkelen. Nu mag je met maximum één extra persoon winkelen en mag je maximum 30 minuten winkelen.

– Telewerk is niet langer verplicht, mar wordt wel sterk aangeraden.

– In juli worden er voor evenementen indoor ook tot 2.000 bezoekers toegelaten en tot 2.500 bezoekers in open lucht. Die aantallen gaan vanaf 30 juli naar 3.000 mensen indoor en 5.000 mensen buiten.

Vanaf 13 augustus:

– Vanaf 13 augustus kunnen dan weer grote festivals georganiseerd worden. Alleen diegenen die een negatieve test kunnen voorleggen of gevaccineerd zijn, mogen dan de festivalweide betreden.

Vanaf 1 september zouden de beperkingen maximaal opgeheven worden.

“Om dit te bewerkstelligen moeten we de situatie in de ziekenhuizen onder controle houden”, stelt premier Alexander de Croo. “Iedereen moet het maximale doen om de versoepelingen te kunnen toepassen. We volgen de situatie in mei en juni op de voet op. Laat je vaccineren,” aldus de premier.