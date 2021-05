Overlegcomité buigt zich vandaag over ‘Zomerplan’

Het Overlegcomité bespreekt vandaag het stappenplan met mogelijke versoepelingen voor de komende maanden. Die zijn wellicht mogelijk nu het aantal coronabesmettingen daalt. De daling van de cijfers lijkt wel te vertragen. In de provincies Antwerpen en Luik neemt het aantal besmettingen zelfs toe.

De Vlaamse regering legde het afgelopen weekend alvast haar ‘Plan van de vrijheid’ op tafel, een stappenplan dat mikt op een terugkeer naar de «complete vrijheid» tegen 1 oktober. Concreet wil het Vlaamse plan vanaf juli bijvoorbeeld buitenevenementen met maximaal 5.000 mensen en indoorevenementen tot 3.000 mensen toelaten, telkens met protocollen. Het aantal nauwe contacten zou naar vier of vijf kunnen gaan. In augustus zou dan sprake zijn van buitenevenementen tot 10.000 mensen en indoorevenementen tot 4.500 mensen. Festivals met meer dan 10.000 bezoekers moeten ook kunnen, op voorwaarde dat er een vaccinatiegraad van 80% is en er gewerkt kan worden met sneltesten en een Europees coronapaspoort.

Plexiglas in horeca

Naast het zomerplan staan ook de amateursportwedstrijden morgen op de agenda. Die zijn nog steeds verboden, terwijl sporten in openlucht in groepen van 25 zonder wedstrijdelement wel weer kan. Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) en premier De Croo (foto) lieten vorige week al uitschijnen dat dat wedstrijdverbod allicht sneuvelt. Tot slot keert ook de discussie over het plexiglas op horecaterrassen terug. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CDV) bevestigde zaterdag dat het thema op de agenda van het Overlegcomité staat.

Bijna één op drie gevaccineerd

De plannen om in augustus al festivals en massa-evenementen mogelijk te maken, botsten afgelopen weekend hier en daar al op kritiek. Zo zei infectiologe Erika Vlieghe, voorzitter van de GEMS-adviesraad, dat de voorstellen ronduit «haaks staan» op het GEMS-advies. De daling van de coronacijfers stabiliseert immers en in enkele regio’s stijgt het aantal coronabesmettingen zelfs. Het aantal overlijdens daalde de voorbije periode met 10%. Bovendien liggen nu 2.175 patiënten in het ziekenhuis, een daling van 18%. Op intensieve zorg werden 15% minder patiënten opgenomen. In totaal hebben 3,5 miljoen inwoners minstens één vaccindosis ontvangen. Dat komt overeen met 30,7% van de volledige bevolking. De vergadering van het Overlegcomité start om 9 uur.