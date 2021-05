Flo Windey stelt ondeugende vraag aan Alexander De Croo: “Ja, dat zal mogen!” (video)

Presentatrice Flo Windey heeft aan premier Alexander De Croo (Open VLD) via een videocall gevraagd of we deze zomer op Pukkelpop kunnen muilen. Wel, zijn antwoord was duidelijk.

Flo Windey houdt van feesten en mist festivals dan ook als geen ander. De 25-jarige ‘Club Flo’-presentatrice wenste vorig jaar in december dat festivals deze zomer terug door zouden kunnen gaan. “Sinds mijn vijftiende lijkt het alsof de twee maanden van Werchter tot Pukkelpop een jaar duren, nu was het één gapende leegte. Ik wil gewoon nog eens goed dansen en muilen met een wildvreemde. Dat lijkt me toch niet te veel gevraagd?”, zei ze toen in een interview.

Niet op voorhand moeten vragen

Sinds vandaag weten we dat festivals weer zullen kunnen doorgaan vanaf 13 augustus. Pukkelpop heeft intussen bevestigd dat zij alles in het werk zullen stellen om het festival door te laten gaan. Flo Windey vroeg voor de zekerheid aan premier Alexander De Croo of haar wens alsnog in vervulling kan gaan. “Gaan we deze zomer op Pukkelpop kunnen muilen met iemand die we van haar noch pluim kennen?”, klonk het. “Blijkbaar gaan we dat kunnen als die persoon een negatieve test heeft of gevaccineerd is. Maar het goede is: je gaat het niet moeten vragen, want als die daar rondloopt, dan zal dat zo zijn. Anders is de magie toch een beetje weg, als je voor het muilen moet vragen: ‘ben jij gevaccineerd?’ Dat gaat niet”, knipoogt De Croo.