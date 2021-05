Bruid choqueert met trouwkleed waarbij haar achterwerk zichtbaar is: “Ik wilde iets unieks” (video)

Een Braziliaanse vrouw verscheen op haar trouwdag in een wel heel opvallende trouwjurk. De doorzichtige sleep zorgde er immers voor dat haar achterwerk duidelijk zichtbaar was. “Ik wilde dat het een onvergetelijk moment werd”, klinkt het.

De vrouw noemt zich op TikTok MC Rielle en deelde een filmpje waarin ze poseert in het bewuste trouwkleed. De jurk heeft een doorzichtige sleep waardoor vooraan haar witte onderbroek en achteraan haar achterwerk te bewonderen is.

Geen klassieke jurk

MC Rielle vertelt in Daily Star dat de jurk precies was wat ze wilde voor de belangrijkste dag uit haar leven. “Ik wilde geen klassieke jurk, maar net het tegenovergestelde. Ik zie daar geen enkel probleem in en merkte dat heel wat bruiden me daarin steunden. Het moest gewoon een onvergetelijk moment worden, iets unieks”, luidt het.

Enthousiaste reacties

Haar volgers op TikTok waren erg enthousiast over de opvallende outfit. “Prachtige jurk!”, “Staat je erg mooi”, en “Hoe zou de priester erop gereageerd hebben?”, klinkt het onder meer in de reacties.