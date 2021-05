‘Ongepaste’ outfit van bruidsmeisje gaat viraal: “Mijn borsten zouden eruit floepen” (foto)

Een outfit van een bruidsmeisje wordt fel besproken op sociale media door het opvallende ontwerp. Sommigen noemen het kleedje “ongepast”, terwijl anderen het “afschuwelijk” vinden.

De jurk werd vorige week gedeeld op de Facebookpagina ‘Stay at Home Mum’. Inmiddels lokte het kleedje al meer dan 36.000 reacties uit. De poster van de foto stelt zich de vraag of de outfit gepast is voor een bruidsmeisje.

Stof op de verkeerde plaatsen

De meeste mensen vinden de jurk nogal vreemd om aan te doen op een huwelijk. “Er is niets aantrekkelijks aan deze jurk. En dan heb ik het niet over het model, ze ziet er goed uit”, “Mijn borsten zouden eruit gefloept zijn, haha. Zo snel dat ze niet eens een foto zouden kunnen maken”, “Ik overdrijf niet als ik zeg dat dit het meest afschuwelijke ding is dat ik ooit gezien heb”, en “Gelukkig gebruikten ze zoveel stof rond haar knieën, kuiten en enkels. Anders zou de outfit erg ongepast zijn voor een huwelijk”, klinkt het sarcastisch.