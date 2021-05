Dit weten we al over ‘Game of Thrones’ spin-off ‘House of the Dragon’

Nog even en fans van de hitserie ‘Games of Thrones’ kunnen genieten van de eerste prequel op de reeks. De Amerikaanse zender HBO heeft onlangs de eerste beelden van ‘House of the Dragon’ vrijgegeven. Dit is alles wat we al weten over de serie.

‘Game of Thrones’ spin-off ‘House of the Dragon’ zit in de startblokken. Productie is officieel begonnen en de eerste beelden werden vorige week vrijgegeven door de Amerikaanse zender HBO.

‘House of the Dragon’ zal zich 300 jaar voor de gebeurtenissen van de originele show afspelen. De reeks vertelt het verhaal over het House Targaryen, de voorouders van Daenerys Targaryen.

Het Targaryen House, dat in die tijdslijn over Westeros regeert, verkeert in een staat van oorlog door onenigheid over de successie van de troon. In de hoofdrollen zien we Paddy Considine als koning Viserys Targaryen, Matt Smith als prins Daemon Targaryen en Emma D’Arcy als prinses Rhaenyra Targaryen.

Princess Rhaenyra Targaryen & Prince Daemon Targaryen. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/uK0FigUbhq — House of the Dragon (@HouseofDragon) May 5, 2021

Niet de enige spin-off

De serie is gebaseerd op het boek ‘Fire & Blood’ van George R.R. Martin, de auteur die ook ‘Game of Thrones’ in het leven riep. Het is slechts één van maar liefst zes spin-offs die in de maak zijn na het immense succes van de fantasieserie ‘Game of Thrones’. De andere producties zijn nog niet bevestigd. Er wordt wel gespeculeerd over enkele mogelijke titels voor andere spin-offs zoals ‘Tales of Dunk and Egg’ en ‘Flea Bottom’.

De HBO-serie staat gepland voor 2022. Fans wachten met veel ongeduld sinds de show in oktober 2019 werd onthuld door WarnerMedia.